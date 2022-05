Caxias promove Dia no Parque da Taquara - Divulgação

Publicado 31/05/2022 10:14

Duque de Caxias - Para comemorar a Semana do Meio Ambiente, entre os dias de 06 a 10/06, diversas atividades voltadas para o meio ambiente e proteção animal serão promovidas pela Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal. O objetivo é fazer com que a população reveja atitudes e adote novos hábitos para preservação ambiental. A iniciativa também vai atuar na conscientização sobre adoção responsável de animais que inclui a tomada de medidas e precauções com a vida. Será realizada ainda feira de adoção de filhotes e doação de mudas.



De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Gilmar Paz, é necessário termos consciência de que os animais vivem por longos anos e que demandam de tempo para participarem de brincadeiras e passeios, além de cuidados com a saúde e a higiene.

“É muito importante que todos reflitam diariamente sobre nosso papel como sociedade em relação ao meio ambiente e proteção animal”, afirmou o secretário.



Veja a programação completa:



• Dia 06/06



Local: Praça do Pacificador – Centro



Horário: Das 10:00h às 15:00h



Atividades:



- Feirinha da Adoção ( Ressaltando que os animais sem raça definida e vermifugados)



- Distribuição de Mudas



- Oficina de pinturas (infantil)



• Dia 07/06



Local: Praça da Bandeira – Vila São Luiz



Horário: 10:00h às 15:00h



- Feirinha da Adoção



- Distribuição de Mudas



- Oficina de pinturas (infantil)







• Dia 08/06



Local: E.M. Regina Celi - Jardim Primavera



Horário: 10:00h às 15:30h



Atividades:



- Exposição de Educação Ambiental



- Distribuição de Mudas



- Oficina de pinturas (infantil)



- Projeto Educ - Atividades de Educação Ambiental e Bazar Verde



- Projeto Uça - Exposição da Baia de Guanabara



- Ateliê do Encontro – Oficina de libras



- Unicirco



• Dia 09/06



Local: Apa Alto Iguaçu - Xerém/Cedae



Horário: Das 08:00h às 12:00h



Atividades:



- Café da Manha



- Contextualização sobre a APA



- Exposição de Educação Ambiental



- Caminhada Ecológica



- Mutirão de Limpeza na Cachoeira de Xerém



- Distribuição de Mudas



- Grupo de Ciclistas Meninas do Pedal



• Dia 10/06



Local: E.M. Dr. Manoel Reis - Campos Elíseos



Horário: Das 10:00h às 15:00h



Atividade:

Exposição de Educação Ambiental