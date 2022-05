Projeto social 'Craque do Amanhã' chega a Duque de Caxias - Divulgação

Projeto social 'Craque do Amanhã' chega a Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 31/05/2022 10:24

Duque de Caxias - Na véspera do clássico entre Flamengo e Fluminense, em que o time rubro-negro saiu vitorioso, o meio campo tricolor Paulo Henrique Ganso e lutador José Aldo, flamenguista roxo, deixam a rivalidade entre os clubes de lado e se uniram em prol da solidariedade. Juntos, os atletas estiveram reunidos no Ciep Darcy Vargas, em Saracuruna, para a inauguração da terceira unidade do projeto Craque do Amanhã, no qual o atleta tricolor é padrinho ao lado da atriz Juliana Paes e dos jogadores Ibson, Vagner Love e Éverton Ribeiro.

Projeto social 'Craque do Amanhã' chega a Duque de Caxias Divulgação

O projeto que conta com duas unidades no município de São Gonçalo, completa 10 anos de atuação neste mês. Ganso e Aldo chegaram de surpresa na escola estadual e levaram as crianças à loucura, além de distribuírem presentes e autógrafos para todos os jovens do projeto.



José Aldo discursou para os jovens e falou da importância de projetos como o Craque do Amanhã:

“Eu participei de projetos sociais em Manaus e sei da importância que o esporte tem na vida dos nossos jovens. Espero que vocês aproveitem essa oportunidade, tenham disciplina e não esqueçam que o esporte e a escola caminham juntos”.



Emocionado, Ganso incentivou os jovens a não desistirem dos seus sonhos:

Projeto social 'Craque do Amanhã' chega a Duque de Caxias Divulgação

“Hoje é uma data especial, nosso projeto completa 10 anos e espero que vocês possam aproveitar todas as oportunidades que tiverem aqui. Não sabemos se daqui sairão jogadores de futebol, mas tenho certeza de que aqui terão todo o apoio para serem encaminhados ao mercado de trabalho, e o principal, sairão pessoas do bem, pais de família, enfim, nada é fácil, mas não desistam dos sonhos, corram atrás dos seus objetivos sempre.”



A unidade do Craque do Amanhã em Duque de Caxias é financiada pela empresa Braskem, através da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte e beneficiará 150 jovens em situação de vulnerabilidade social, com idade entre 07 e 15 anos. As inscrições podem ser realizadas no CIEP 228 Darcy Vargas e informações sobre o projeto estão disponíveis no site do projeto www.craquedoamanha.org e através do telefone (21) 99148-0569.