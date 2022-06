Vila Olímpica de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 01/06/2022 15:33

Duque de Caxias - Cerca de 200 atletas de Duque de Caxias participarão da 23ª edição dos Jogos da Baixada, promovidos pelo jornal O Dia. A abertura oficial da disputa será no dia 11, às 9h, no ginásio da Vila Olímpica do município (Rua Garibaldi, bairro Jardim 25 de agosto) com a presença do prefeito Wilson Reis, do secretário municipal de Esporte e Lazer, José Luiz Silva, e de representantes das 14 cidades participantes. O município é o maior vencedor dos jogos com 13 títulos. As disputas se estenderão até o dia 3 de julho.

Os caxienses participarão dos jogos nas modalidades de atletismo (masculino e feminino), futsal (masculino), handebol (masculino e feminino), xadrez (masculino e feminino), natação (masculino e feminino) e voleibol (masculino e feminino) com atletas até 17 anos divididos nas categorias sub-14 e sub-17.

Participam dos Jogos da Baixada os municípios de Duque de Caxias, São João de Meriti, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Belford Roxo, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados e Seropédica.