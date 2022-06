Câmara de Caxias sedia palestra para alunos de Enfermagem - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Câmara de Caxias sedia palestra para alunos de EnfermagemArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 01/06/2022 16:53

Duque de Caxias - A Câmara de Duque de Caxias sediou uma palestra para os alunos dos cursos de Enfermagem do município. O vereador Valdecy Nunes (Patriota) ressaltou a importância do evento que reuniu profissionais de diversas escolas de Enfermagem com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos seus alunos.

Câmara de Caxias sedia palestra para alunos de Enfermagem Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação



“Quando esses profissionais trabalham com amor, trabalham com afinco, fazem o que gostam, eles ajudam a salvar vidas e este foi o objeto maior, o objetivo principal: mostrar para eles a necessidade de estar sempre amando o próximo, cuidando do próximo, como a si mesmo”, explicou o vereador Valdecy Nunes.



O diretor de Enfermagem da UPH Campos Elíseos, Antônio Barreto, comentou que a parceria com o vereador se fortaleceu ainda mais com a pandemia. “Quando esses profissionais trabalham com amor, trabalham com afinco, fazem o que gostam, eles ajudam a salvar vidas e este foi o objeto maior, o objetivo principal: mostrar para eles a necessidade de estar sempre amando o próximo, cuidando do próximo, como a si mesmo”, explicou o vereador Valdecy Nunes.O diretor de Enfermagem da UPH Campos Elíseos, Antônio Barreto, comentou que a parceria com o vereador se fortaleceu ainda mais com a pandemia.

“Na época da Covid onde todas as escolas foram obrigadas a fecharem, todos os cursos e os profissionais de saúde, muitos não entendendo sobre a doença e desesperados, conversei com o vereador. Precisávamos de um espaço para capacitar os profissionais de saúde".

Câmara de Caxias sedia palestra para alunos de Enfermagem Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação



O diretor acadêmico da Faculdade Redentor e mestre em cardiologia, professor Lelio Lima, falou para os alunos das escolas presentes que a capacitação deve ser constante a fim de proporcionar o atendimento humanizado ao paciente que tanto espera do profissional. O diretor acadêmico da Faculdade Redentor e mestre em cardiologia, professor Lelio Lima, falou para os alunos das escolas presentes que a capacitação deve ser constante a fim de proporcionar o atendimento humanizado ao paciente que tanto espera do profissional.

“Quando o paciente chega a olhar para você, ele vê uma autoridade e aponta para você como uma solução”.



A coordenadora de Enfermagem da Escola Flama, Cláudia Cristina Morais, também destacou o papel da enfermagem no mês dedicado a ela.

“Mais do que uma comemoração, precisamos mostrar a importância da enfermagem para a sociedade. Estamos agora saindo de uma pandemia, mostrando para toda a sociedade que nós somos muito importantes”.



O vereador Nivan Almeida (PT) ressaltou a aprovação da Lei nº 2.564/2022 que cria um piso salarial para profissionais de enfermagem.

“A atenção é muito grande, então, esse profissional precisava ter uma correção de valores. A Câmara de Duque de Caxias contribuiu para que essa lei, em Brasília, fosse aprovada do teto do técnico e do teto do enfermeiro quando delegou uma comissão para ir em Brasília também trabalhar politicamente na aprovação do técnico e também do enfermeiro”, explicou Nivan.



Ao final das manifestações da mesa, professores e alunos fizeram as suas contribuições, apontando para a importância da valorização do exercício da enfermagem e de políticas públicas para a categoria.