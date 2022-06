Prefeitura de Caxias lança obras de melhorias no bairro Chácara Rio-Petrópolis - Divulgação

Publicado 01/06/2022 15:46

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, lançou, nesta terça-feira, 31, o início das obras de construção de uma grande área de lazer, no bairro Chácara Rio-Petrópolis, no 2º distrito. O espaço terá 19 mil metros quadrados e contará com campo de grama sintética, quadra poliesportiva, quadra de areia, playground, academia de ginástica e muito mais.



Para a dona de casa Marilza Ramiro Pereira, de 60 anos, a praça com playground impactará positivamente na saúde física e mental das crianças e adolescentes.

“Eles não têm uma área de lazer para brincarem. Agora, pela primeira vez, nossos filhos e netos terão a oportunidade de correrem e se exercitarem em uma área apropriada. Essa construção veio para nos abençoar,” disse a moradora da Rua Doze.



Já o vendedor Fábio Almeida, de 41 anos, contou que as obras valorizarão os imóveis da região.

“Os jovens terão uma academia, uma quadra para praticarem esportes e, com isso, poderão externar suas tensões. A Prefeitura está de parabéns por esta iniciativa que valoriza o bairro e cuida da saúde do povo”, contou Almeida.



Em sua fala, o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, destacou que a prática esportiva serve como instrumento de integração.

“As obras servirão para dar uma melhor qualidade de vida aos moradores do bairro Chácara Rio-Petrópolis. Acredito que as oportunidades de lazer são benéficas e promoverão alternativas saudáveis às atividades. Entre os equipamentos que serão instalados estão campo de futebol de grama sintética, com iluminação para jogos noturnos e pista de caminhada,” exemplificou o prefeito.