III Colégio da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 01/06/2022 16:45

Duque de Caxias - Foi divulgada nesta terça-feira, 31, a listagem com os cinco candidatos reclassificados ante a majoração de vagas para o processo de seleção para o 6º Ano do Ensino Fundamental do lll Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – Percy Geraldo Bolsonaro. Os estudantes convocados para o segundo trimestre do ano letivo de 2022 deverão acessar o site www.sepm.rj.gov.br.

De acordo com o documento publicado, é necessário que os convocados se apresentem no Hospital Central da Polícia Militar, no dia 15/06, a partir das 8h. Segundo a comandante do lll CPM/ERJ, Ten. Cel. Nádia Luana Cardoso, é importante que os classificados fiquem atentos às datas.