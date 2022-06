Caxias inicia pré-cadastro da Carteira Nacional do Artesão - Divulgação

Publicado 03/06/2022 17:04

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, representada pela subsecretária de Turismo, Lídia Malafaia, recebeu a visita do subsecretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Setur-RJ), Gerciano de Lima Luz, e membros da sua equipe. A visita marcou o lançamento do pré-cadastro assistido, para a renovação e obtenção da Carteira Nacional do Artesão no município, com base na portaria 1007 de 11 de junho de 2018.

“A portaria é regra para o cadastramento de novos artesãos no PAB – Programa de Artesanato Brasileiro. Estamos dando início Nossa vinda a Duque de Caxias para reafirmar nossa parceria com a SMCT para que juntos possamos conquistar novos artesãos e estimular a renovação dos cadastros já existentes”, explicou o subsecretário da Setur-RJ, Gerciano de Lima.

O cadastramento é feito de forma on-line, por meio do site http://artesanatobrasileiro.gov.br/acesso, e tem por finalidade identificar e coletar dados do artesão e instituições ligadas ao artesanato, com o propósito de fortalecer políticas públicas para este segmento no Estado do Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias informa que o processo será feito por etapas. Caso o trabalhador artesanal tenha dúvidas, este deve entre em contato com a SMCT, pelo e-mail: [email protected]



Ao ser cadastrado no PAB – Programa de Artesanato Brasileiro, o artesão terá acesso a diversos benefícios, entre eles receber a Carteira Nacional do Artesão; participação em feiras estaduais e nacionais, de forma totalmente gratuitas; apoio em feiras municipais de artesanato; qualificação profissional; comercialização; microcréditos; entre outros.



“Toda profissão tem que ter a sua carteira, e com os artesãos não seria diferente. Hoje algumas cidades do estado têm as suas carteiras municipais, que dão direito ao artesão fazer exposição, comercialização, escoamento de seus produtos, a nível municipal. Com a Carteira Nacional do Artesão, além das 92 cidades, o artesão pode comercializar e expor os seus produtos a nível nacional”, destacou Gerciano.