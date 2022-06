Escola municipal de Caxias recebe DJ Zullu - Divulgação

Escola municipal de Caxias recebe DJ ZulluDivulgação

Publicado 02/06/2022 15:28

Duque de Caxias - Os alunos da Escola Municipal Dulce Trindade Braga tiveram nesta quinta-feira, 02, um dia letivo diferente, com a presença do DJ Zullu. Por meio de uma parceria entre a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa e a Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, o artista pode mostrar sua arte e dialogar com os estudantes, através do Projeto Zulluzada.



Para a secretária municipal de Educação, profª Roseli Duarte, a parceria firmada com o Governo do Estado tem o objetivo de mostrar às crianças e aos adolescentes que um jovem nascido e criado no bairro onde eles estudam pode ter inúmeras possibilidades no mercado de trabalho.

“A escola tem que se reinventar e entender o que os alunos estão ouvindo e lendo. Estamos vivendo novos tempos e trazer um artista morador do município estimula a criatividade e a vontade de estudar cada vez mais”, declarou a gestora da pasta.



De acordo com a diretora da E.M Dulce Trindade Braga, profª Kátia Santiago, a troca de saberes é muito importante para o crescimento educacional.

“O Dj Zullu é nascido e criado no bairro Jardim Anhangá e é muito importante para as nossas crianças perceberem que existem diversas possibilidades e caminhos para trilhar, como o da arte. Ele é um exemplo e os alunos o admiram pelo trabalho desenvolvido”, disse Santiago.



Na quadra da escola, DJ Zullu dialogou com os alunos e mostrou desenvoltura na apresentação artística. Com uma performance empolgante, o produtor, compositor e cantor foi ovacionado pela plateia que cantou junto sucessos que viralizaram na internet.

“O projeto Zulluzada visa levar aos alunos de escolas públicas um pouco da minha experiência e também promover uma conversa sincera sobre acreditar em um futuro promissor”, contou o artista.