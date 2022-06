Merenda de Caxias é destaque nacional com receitas inovadoras - Divulgação

Publicado 04/06/2022 11:00

Duque de Caxias - O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), produziu um caderno de receitas inovadoras para as refeições dos estudantes. A publicação reúne uma série de preparações e a Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias ganhou destaque nesta edição.



Ao todo, sete receitas elaboradas pelos nutricionistas do município estão à disposição dos leitores de todo o país, com o objetivo de promover a construção de hábitos alimentares saudáveis. De acordo com a coordenadora da CAESC (Coordenadoria de Alimentação Escolar de Duque de Caxias), profª Ana Paula Bernardino, os nutricionistas que elaboram as receitas e os cardápios são profissionais extremamente capacitados e dedicados.

“Trabalhamos incansavelmente a fim de oferecer aos alunos da nossa Rede Pública uma alimentação de qualidade. Elaboramos receitas nutritivas que estimulam os sentidos. As crianças e os adolescentes devem apreciar os sabores dos alimentos e por esta razão que preparamos com todo carinho um cardápio diversificado e divertido, como o milk-shake de maracujá e o iogurte de inhame e manga”, exemplificou Bernardino.



Feliz com a publicação das receitas elaboradas pela SME, a secretária de Educação do município, profª Roseli Duarte, explicou que a escola é um espaço que tem o potencial de inspirar positivamente na formação de hábitos alimentares.

“A inclusão da educação alimentar e nutricional faz parte do importante processo pedagógico. Diante disso, temos o dever de desenvolver práticas saudáveis de vida, como oferecer aos nossos alunos um cardápio nutritivo e saboroso. Quero também parabenizar aos profissionais que desenvolveram estas receitas que agora estão disponíveis para todo o Brasil”, declarou a gestora da pasta.