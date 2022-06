Treinamento de profissionais da saúde de Duque de Caxias - Divulgação

Treinamento de profissionais da saúde de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 06/06/2022 12:30

Duque de Caxias - Profissionais de saúde que trabalham no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, farão treinamento de atendimento a situação com múltiplas vítimas nesta quarta-feira, 08, às 9h, no espaço livre da unidade. O simulado de atropelamento em ponto de ônibus vai contar também com voluntários do Processo Apell treinados para diversos atendimentos e situações de risco.

O treinamento vai envolver 40 profissionais do hospital, como médicos, equipes de enfermeiros, técnicos e fisioterapeutas preparados para desempenhar cada função durante a classificação de urgência no atendimento às vítimas de acidentes com grande número de feridos.