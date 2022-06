Obra de ciclovia em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 07/06/2022 11:47

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias iniciou as obras de construção da ciclovia que vai ligar os bairros Parada Angélica a Parada Morabi, no terceiro distrito. Para realização do serviço, a administração municipal vai canalizar o rio que corre junto a linha férrea para construção da pista que será asfaltada. A ciclovia começa em Imbariê terá 3.390 metros de extensão.

A via será fundamental para circulação dos moradores da região que usam a bicicleta como meio de transporte para o trabalho, escola e lazer. A primeira fase da obra de construção da ciclovia já foi concluída e liga Imbariê a Parada Angélia, margeando a Avenida Coronel Sisson que foi recapeada e recebeu nova iluminação de Led. A obra está sendo realizada por administração direta, sem contratação de empresas.