Testagem para Covid-19 muda de Lumiar para SuspiroDivulgação

Publicado 07/06/2022 12:06

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, está disponibilizando para a população o teste rápido antígeno Covid-19, das 8h às 12h, nas unidades de saúde da rede de Atenção Primária do município.



O teste rápido é recomendado para todas as pessoas, com 08 anos de idade ou mais, que tenham sintomas de síndrome gripal ou assintomáticos que tiveram contato com casos confirmados de Covid-19. Para o atendimento é importante a apresentação de documento de identificação com CPF e foto.



Confira a lista e os dias de Testagem Rápida no mês de Junho, nas unidades de Atenção Básica de Duque de Caxias, das 8h às 12h:

1º DISTRITO

ESF Beira Mar l e ll (Terça e Sexta)

ESF Dois Irmãos (Quarta e Quinta)

ESF Jardim Gramacho l, ll, lll e V (Segunda e Quinta)

ESF Jardim Gramacho lV (Quinta e Sexta)

ESF Trevo das Missões l, ll e lll (Segunda e Terça)

ESF Maria Dalva Pereira Gomes l e ll (Quarta e Quinta)

ESF Gramacho l, ll e lll (Quarta e Sexta)

ESF Otacílio da Silva l e ll (Segunda e Sexta)

ESF Mangueirinha (Quarta e Sexta)

ESF Calundu l, ll, lll e lV (Segunda e Quinta)

ESF Vila São Luiz (Segunda e Terça)

UBS José de Freitas (Segunda e Quarta)

UBS Alaíde Cunha (Terça e Quarta)

UBS Fátima de O. Thomaz - Jardim Leal (Segunda e Sexta)

UBS Sarapuí ( Segunda e Quarta)

UBS Edna Salles - Jd Gramacho (Quarta Quinta)



2º DISTRITO

ESF Cidade dos Meninos (Terça e Quinta)

ESF Parque Comercial (Quarta e Sexta)

ESF Parque Esperança l, ll e lll (Segunda e Sexta)

ESF Pilar l e ll (Segunda e Sexta)

ESF Pilar lll, lV e V (Segunda e Terça)

ESF São Bento l e ll (Quarta e Quinta)

ESF Cangulo l, ll, lll e lV (Segunda e Terça)

UBS Antônio Granja - Pq Fluminense (Segunda e Terça)

UBS José Camilo - Jd Primavera (Segunda e Sexta)

UBS Nair Borges - Figueira (Segunda e Terça)



3º DISTRITO

ESF Barro Branco (Quinta e Sexta)

ESF Vila Maria Helena e Codora l, ll e lll (Segunda e Terça)

ESF Jardim Anhangá l, ll, lll e lV (Sexta)

ESF Nova Campina l, ll, lll e lV (Quinta e Sexta)

ESF Parada Angélica l, ll e lll (Segunda e Quinta)

ESF Parque Eldorado l, ll e lll (Segunda e Quinta)

ESF Santa Lúcia l e ll (Quinta e Sexta)

ESF Taquara l e ll (Segunda e Quarta)

ESF Parada Morabi l e ll (Terça e Sexta)

UBS José Carlos Gianes - Vila Canaã (Quarta e Quinta)



4º DISTRITO

ESF Jardim Olimpo (Quinta e Sexta)

ESF Santo Antônio da Serra (Quarta e Sexta)

UBS Barão do Amapá (Terça e Sexta)

UBS Parque Leal - Santa Rosa (Segunda e Terça)