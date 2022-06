Prefeitura de Duque de Caxias vai apoiar atletas de Taekwondo - Divulgação

Publicado 08/06/2022 10:49

Duque de Caxias - Duque de Caxias tem a hegemonia nas vitórias do Taekwondo em campeonatos no estado do Rio há alguns anos. Alunos da Engelteam ganharam a maioria das medalhas de ouro nas categorias que disputaram. E, graças à Prefeitura de Duque de Caxias, sete destes vencedores poderão disputar o Campeonato Brasileiro de Taekwondo, que vai se realizar entre 22 e 26 de junho, na cidade de São José, em Santa Catarina.

“A equipe que temos, formada na Elgelteam, em Saracuruna, é incrível. Temos total dedicação e sempre levamos medalhas”, afirma Lucas Luiz da Silva Coelho, 24 anos, morador de Jardim Primavera, que treina em Saracuruna desde os 13. Na mais recente edição do Campeonato de Taekwondo do Estado do Rio de Janeiro, que ocorreu no dia 29/05, no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN).



O alto rendimento em campeonatos no Rio de Janeiro não garante que seus vencedores disputem torneios nacionais devido ao alto custo de transporte, alimento e estadia. Para este campeonato em Santa Catarina, a Prefeitura viabilizou a ida de sete atletas vencedores da Engelteam custeando suas passagens de avião e a hospedagem.

“Esses atletas são exemplos para todos nós, principalmente para nossos jovens. Vão representar nossa cidade, nosso estado e ganharão o torneio para representar nosso país no mundo”, afirmou o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis.



Além de Lucas, que venceu no campeonato do Estado do Rio na categoria adulto masculina, irão nessa viagem, Riane Ferreira Bonfim (15 anos, vencedora na categoria juvenil, de 59kg), Yago da Silva Belmiro (17 anos, vencedor na categoria juvenil masculina, de 48kg), Júlia Nascimento Ferreira (16 anos, vencedora na categoria juvenil feminina, de 49kg), Caio Santana Silva (18 anos, vencedor na categoria Sub 21, de 87 kg ou mais), Larissa Passos Cardozo (13 anos, vencedora na categoria cadete, de 55kg) e Gabriel Jesus Mesquita (16 anos, 2º lugar do juvenil masculino, na categoria juvenil, de 63kg).



“Chegamos a achar que não iríamos conseguir ir. Fizemos rifa, vaquinha, mas não iríamos alcançar o valor necessário para que todos nós fossemos”, afirmou Riane, que é a 1ª colocada no ranking nacional em sua classe. “Sem o apoio da prefeitura, este seria mais um grande campeonato que estaríamos classificados e não teríamos como participar”, concluiu a atleta.