Teatro Raul Cortez em Duque de Caxias - Divulgação

Teatro Raul Cortez em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 09/06/2022 14:23

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, em parceria com o Senac, convida os apaixonados para uma ação muito especial, na Praça do Pacificador, em comemoração ao Dia dos Namorados. O evento “Dia dos Namorados" acontece nesta sexta-feira, 10, das 10h às 14h, levando para a praça uma série de atividades gratuitas, em homenagem a todos os casais do município.

Entre os serviços oferecidos estão: corte de cabelo, análise de coloração pessoal, massagem relaxante e aferição da pressão arterial e glicose. Todos os serviços oferecidos contaram com a participação dos alunos do Senac Duque de Caxias, sob a orientação dos professores e coordenadores da unidade de ensino.

Serviço

“Dia dos Namorados na Praça do Pacificados”

Local: Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias (em frente a Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola)

Data: 09 e 10 de junho (quinta-feira e sexta-feira) das 10h às 14h

Evento Gratuito

Realização: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) e Senac Duque de Caxias