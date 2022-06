Campus da UFRJ em Duque de Caxias tem nova diretoria - Divulgação

Publicado 09/06/2022 14:19

Duque de Caxias - A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) realizou a cerimônia de posse da nova direção do campus UFRJ/Duque de Caxias - Professor Geraldo Cidade, no auditório da instituição situada em Santa Cruz da Serra. O evento contou com a presença do prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, do reitor em exercício da UFRJ, professor Carlos Frederico Leão Rocha, da diretora geral, professora Juliany Cola Fernandes Rodrigues, e da vice-diretora geral, professora Bianca Pizzorno Backx.



A diretora-geral do campus, profª Juliany Cola, agradeceu a presença de todos e a colaboração essencial do corpo social da Universidade.

“Agradeço a todos porque conseguimos avançar em pontos essenciais para o nosso funcionamento nestes últimos dois anos. Ressalto que hoje é um dia muito importante e especial pra mim, não apenas pela cerimônia de posse da minha recondução como diretora desta instituição, mas também pela nomeação da vice-diretora, professora Bianca Pizzorno,” disse Cola.



Em sua fala, o prefeito Wilson Reis enfatizou a importância de realizar investimentos na área da Educação.

“O investimento em ensino de qualidade é muito importante porque está ligado diretamente com a capacidade de crescimento de uma região. A UFRJ em Duque de Caxias tem um significado especial porque oportuniza ao filho do trabalhador a possibilidade de ser um doutor”, declarou o Chefe do Executivo.