Publicado 09/06/2022 14:32

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias vai homenagear o ex-deputado Ulysses Guimarães inaugurando uma praça no bairro Jardim 25 de Agosto. O político, que morreu no dia 12 de outubro de 1992 em um acidente aéreo em Angra dos Reis, presidiu a Assembleia Nacional Constituinte, liderando campanhas pela redemocratização do país.



A praça está localizada entre as ruas Aílton da Costa e Professor José de Souza Herdy, na área onde durante décadas funcionou a 59ª Delegacia Policial, com acesso também pela Rua Major Frazão. A entrega da nova praça à população acontecerá nesta sexta-feira (10/06), às 17h, com a presença do prefeito Wilson Reis, autoridades e representantes da família do grande político.

O novo espaço público de lazer vai contar com área de contemplação, canteiros, bancos de concreto, rampas, mesas, cafeteria e iluminação de Led, entre outros equipamentos. No local também será inaugurada uma estátua do homenageado.