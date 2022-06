Rio inicia semana com quase 3 mil vagas de emprego, estágio e Jovem Aprendiz - Reprodução

Publicado 10/06/2022 13:28

Duque de Caxias - A Baixada Fluminense já acumula saldo positivo de 3.425 postos de trabalho formais em 2022. A conclusão veio a partir da análise agregada de todos os setores econômicos (indústria, comércio, serviços e agropecuária), no período de janeiro a abril, via plataforma Retratos Regionais. O melhor resultado da região no primeiro quadrimestre ficou com Duque de Caxias (+1.590).



A análise específica da indústria da região mostra que, de janeiro a abril de 2022, o setor registrou saldo positivo de 2.312 vagas de trabalho formais. Duque de Caxias (+1.198) e Itaguaí (+507) representam os melhores resultados industriais da Baixada neste período. O segmento que impulsionou este número foi a construção civil (+2.169).