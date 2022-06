Águas do Rio promove internalização de cerca de 200 novos colaboradores para atuarem na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 09/06/2022 14:58

Duque de Caxias - Cerca de 200 novos funcionários da Águas do Rio participaram da integração, evento corporativo de boas-vindas e de apresentação da empresa aos recém-contratados. Os profissionais vão atuar na área operacional da concessionária em Belford Roxo, Duque de Caxias, Magé e São João de Meriti. De acordo com o coordenador de operações da Águas do Rio, Hemerson Gomes, os novos postos de trabalho foram preenchidos por colaboradores que trabalhavam em empresas terceiras que já prestavam serviços para a concessionária.

“Com a adesão de novos colaboradores, teremos mais braços para oferecer um serviço de maior qualidade aos nossos clientes. A companhia não só está gerando mais empregos para a população da Baixada, como também está ganhando pessoas mais motivadas e com vontade de fazer o seu melhor”, avalia.



O novo colaborador Cleiton Silva veio de uma empresa terceirizada que presta serviços para a Águas do Rio, onde era auxiliar de manutenção predial, e está muito feliz com o novo cargo de agente de saneamento.

“É uma oportunidade única trabalhar aqui. A companhia abriu as portas para muita gente com uma boa estrutura que valoriza bastante o funcionário. Creio que todos que foram admitidos terão chance de crescimento mais à frente”, pontua.

Ao final da integração, os novos colaboradores puderam tirar dúvidas com o setor de Recursos Humanos da empresa e ainda receberam os equipamentos de proteção individual (EPIs), itens essenciais para assegurar a proteção e a saúde do trabalhador.