Publicado 10/06/2022 13:44

Duque de Caxias - Os moradores da Vila Araci, em Parada Angélica, no terceiro distrito de Duque de Caxias, ganharam uma nova área de lazer, a Praça da Salamandra, na noite desta quinta-feira, 9. O espaço foi construído pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil onde existia um terreno baldio usado como depósito de detritos. A praça foi entregue pelo prefeito Wilson Reis que estava acompanhado pelo secretário municipal de Obras e Defesa Civil, João Carlos Grilo.

Além da nova praça, a prefeitura realizou obra de drenagem e pavimentação da Rua Salamandra que também ganhou nova iluminação de Led. Além da, a prefeitura realizou obra de drenagem e pavimentação da Rua Salamandra que também ganhou nova iluminação de Led.

“Fico feliz em ver a alegria no rosto dos moradores da Vila Araci que, a partir de agora, poderão desfrutar diariamente de momentos de lazer depois de um dia de trabalho ou nos finais de semana”, frisou o prefeito Wilson Reis.



A Praça Salamandra ganhou iluminação em led, quadra poliesportiva, academia da terceira idade, Playground, futmesa e paisagismo.

“Só temos que agradecer a prefeitura pela construção da praça. Nós, moradores da Vila Araci, temos agora um local digno para levar nossos filhos e netos para brincar”, disse a dona de casa Teresa moradora do bairro.



O prefeito lembrou que a região está recebendo obras de infraestrutura e que Parada Angélica vai contar com um novo hospital infantil já nos próximos dias. A unidade de saúde, construída na Rua Francisco Muniz Sodré, vai contar com oito consultórios, seis salas de enfermaria, além de salas vermelha e amarela, sala de ultrassonografia, de raio-X e dependências para os profissionais. O hospital vai atender aos moradores de Duque de Caxias, de regiões próximas e cidades vizinhas.