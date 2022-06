Palco Caxias Shopping promove shows gratuitos no clima das festas juninas - Divulgação

Publicado 11/06/2022 11:36

Duque de Caxias - Em junho, o ritmo contagiante do Forró será a grande atração dos shows do projeto Palco Caxias Shopping. A cada sexta do mês, artistas convidados vão apresentar, na praça de alimentação, o melhor das músicas que embalam as festas tradicionais da temporada junina. Os shows ao vivo acontecem todas as sextas-feiras, sempre às 19h30.

No dia 17/06, a boa pedida é curtir grandes sucessos do Forró ao som de sanfona, zabumba e triângulo com o grupo Os Três Nordestinos. No dia 24/06, a cantora Hianka vai colocar todo mundo pra dançar com o melhor do Forró e do Sertanejo.

Além de apreciar os shows gratuitos, os clientes vão aproveitar o happy hour com muita descontração e ótimas opções na gastronomia na praça de alimentação do Caxias Shopping, como Espetto Carioca, Sport Grill, Parmê, Office Gourmet e muito mais!

Palco Caxias Shopping

Dia 10/06 - Sexta – Dominguinhos de Recife - Forró

Dia 17/06 - Sexta – Os Três Nordestinos - Forró

Dia 24/06 - Sexta – Hianka - Sertanejo/Forró

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação

ENTRADA GRATUITA