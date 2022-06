Campanha de vacina segue hoje em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 14/06/2022 14:41

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria municipal de Saúde, segue a semana (14 a 18/06) com as campanhas de vacinação contra a Covid-19, Gripe e Sarampo no município. A administração municipal ressalta que ainda aguarda a entrega pela Secretaria estadual de Saúde de remessa da vacina de Pfizer adulta, o que está programado para acontecer na próxima quarta-feira (15/06), devendo estar disponível nas unidades de saúde na quinta-feira.

* Vacinação contra a Covid-19

- Terceira dose para adolescentes (12 a 17 anos): Para estar apto a essa etapa, é preciso que o adolescente tenha tomado a segunda dose no prazo de, pelo menos, quatro meses. As vacinas aplicadas podem ser apenas das fabricantes Pfizer ou Coronavac, de acordo com a disponibilidade nas unidades de saúde.

- Segunda Dose de Reforço (Quarta Dose): A vacinação com a segunda dose de reforço (quarta dose) foi ampliada para todas as pessoas com 50 anos ou mais e trabalhadores da saúde, que tenham completado quatro meses da aplicação da terceira dose.

- Crianças, adolescentes e adultos: O município segue também com a aplicação de todas as doses da vacina para crianças de 05 a 11 anos, adolescentes e adultos (pessoas acima de 12 anos), além da dose de reforço da Janssen (para quem já completou dois meses ou mais da primeira dose).

- Gestantes, Puérperas e Lactantes: Para esses grupos, a SMS está disponibilizando a primeira, segunda e terceira (para quem completou 4 meses da segunda dose), no Centro Municipal de Saúde (CMSDC) e no CRAESM de Xerém. As Gestantes e Puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra.

A prefeitura reforça que, para todos os grupos, é obrigatório a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF e foto.

* Gripe Influenza

A vacinação contra a Gripe Influenza foi ampliada, podendo receber a imunização todas as pessoas a partir de 6 meses de idade, até o fim dos estoques. A Secretaria Municipal de Saúde informa que não há contraindicação para que a vacina da Covid-19 e da gripe sejam aplicadas no mesmo dia.

* Sarampo

A campanha contra o Sarampo segue até 24 de junho, somente para crianças de 6 meses a menores de 5 anos e para os trabalhadores da saúde.

ONDE VACINAR, DIAS E HORÁRIOS:

* A aplicação das vacinas da Covid-19 e Gripe Influenza, acontecem nas seguintes unidades de saúde:

Segunda a Sábado, das 8h às 12h:

- UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém.

Segunda a Sexta-feira, das 8h às 12h:

- Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC) - Hospital Municipal Duque - Unidades da Rede de Atenção Básica

* A vacinação contra a Covid-19 para crianças (05 a 11 anos), acontece de segunda a sexta, das 13h às 16h, nas seguintes unidades de saúde:

- UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém - Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC) - Hospital Municipal Duque - Unidades da Rede de Atenção Básica (UBSs e ESFs)

Obs: Aos sábados a vacinação infantil da Covid-19 acontece, das 8h às 12h, nas seis UPHs do município.

Obrigatório a apresentação de cartão de vacinação e documento de identificação com CPF e foto. Atendimento exclusivo para pedestres.