Publicado 14/06/2022 14:47

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue com as atividades do programa “75 mil soldados contra a dengue”, nas escolas da rede municipal de educação. O programa é uma parceria das secretarias municipais de Saúde e de Educação, com realização da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), através do Núcleo de Educação em Saúde (NES).



O objetivo do programa 75 mil soldados contra a dengue é conscientizar os alunos da rede municipal de ensino sobre a importância da prevenção e do combate à dengue, destacando os hábitos de higiene ambiental que ajudam a prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Durante a atividade na escola, os alunos têm a oportunidade de conhecer melhor o mosquito Aedes aegypti, através do microscópio do laboratório de Entomologia da SVAVZ.

Nesta terça-feira, 14/06, a equipe do Núcleo de Educação em Saúde (NES), da SVAVZ, estará na E. M. Profª Zilla Junger da Silva, no bairro Senhor do Bonfim. Na quarta-feira (15/06), a escola visitada será a E. M. Sergipe, em Xerém, quarto distrito do município. Até o momento, a ação foi realizada nas seguintes escolas:- 19/05: E. M. Imaculada Conceição (Figueira)- 24/05: E. M. Ely Combat (Xerém)- 25/05: E. M. Coração de Jesus (Xerém)- 27/05: E. M. Santa Rita (Xerém)- 31/05: E. M. Olga Teixeira (Parque Lafaiete)- 01/06: E. M. Visconde de Itaboraí (Bar dos Cavaleiros)- 07/06: E. M. Professor Romeu Menezes dos Santos (Laguna e Dourados)- 08/06: E. M. Brasília (Xerém)- 10/06: CIEP 338 municipalizado - Célia Rabelo (Xerém)Nesta terça-feira, 14/06, a equipe do Núcleo de Educação em Saúde (NES), da SVAVZ, estará na E. M. Profª Zilla Junger da Silva, no bairro Senhor do Bonfim. Na quarta-feira (15/06), a escola visitada será a E. M. Sergipe, em Xerém, quarto distrito do município.

A Prefeitura de Duque de Caxias alerta a população para os cuidados que devem ser tomados por toda a população, entre eles manter as calhas sempre limpas, não deixar água da chuva acumulada e guardar pneus em local coberto para não acumular água, e coloca a disposição da população dos quatro distritos, o Disk Dengue: 0800 2827788, para visitas de monitoramento e denúncias de água parada.

