Publicado 15/06/2022 12:21

Duque de Caxias - Os Jogos da Baixada começaram! A abertura da 23ª edição ocorreu na Vila Olímpica de Duque de Caxias. O evento é promovido pelo O Dia. A solenidade contou com a presença do prefeito da cidade anfitriã, Wilson Reis, do secretário municipal de Esporte e Lazer, Jorge Oliveira, do vice-presidente do jornal O Dia, Marcos Resende, além de delegações das 14 cidades participantes, gestores e representantes. Os jogos se estenderão até o dia 3 de julho.

Duque de Caxias participa dos jogos com cerca de 200 atletas que disputam provas nas modalidades de atletismo (masculino e feminino), futsal (masculino), handebol (masculino e feminino), xadrez (masculino e feminino), natação (masculino e feminino) e voleibol (masculino e feminino) nas categorias sub-14 e sub-17. O município já conquistou 13 títulos.



O prefeito Wilson Reis deu boas vindas aos atletas destacando a importância de se promover eventos que incentivem a prática de esportes entre os jovens que poderão, em breve, estar disputando torneios nacionais e internacionais. O juramento do atleta foi feito pela estudante Sara Ferreira, de Nova Iguaçu e a tocha olímpica foi carregada pelo lutador Rafael Santos, o Mamute, que já participou dos Jogos da Baixada como jogador de futsal e hoje se destaca como lutador.

Além de Duque de Caxias, participam dos Jogos da Baixada as cidades de São João de Meriti, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Belford Roxo, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados e Seropédica.