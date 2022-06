Semana do Meio Ambiente em Duque de Caxias - Divulgação

Semana do Meio Ambiente em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 15/06/2022 12:15

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal, promoveu a Semana do Meio Ambiente. Uma série de atividades marcaram a data com iniciativas voltadas para ações educativas, distribuição de mudas e feira de adoção. Foram dadas orientações também sobre o banco de ração, cadastro dos protetores, disk maus-tratos, adoção responsável e o castramóvel.

Semana do Meio Ambiente em Duque de Caxias Divulgação



Para garantir a promoção e a proteção da saúde dos animais da cidade foi criado, por meio de decreto, o Banco de Ração. A iniciativa prevê que a Prefeitura fique responsável pelo armazenamento de alimentos recebidos por meio de doações e pela distribuição desse material a ONGs, instituições e sociedades protetoras de animais, além de pessoas portadoras de transtornos de acumulação de bichos.



No dia 08/06, o Projeto EDUC, uma realização da ONG Guardiões do Mar e conta com a parceria da Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental, realizou atividades educativas, culturais e ambientais em comemoração ao dia do meio ambiente e dos oceanos na Escola Municipal Regina Celi, Jardim Primavera.



Foi um momento de diversão e aprendizagem. A coordenadora Helesandra Louredo da Costa ressaltou que “o ganho de consciência ambiental não é uma coisa simples que se consegue em pouco tempo. Não é feito de maneira rápida e com ações pontuais descontinuadas. É preciso haver envolvimento, comprometimento. Contamos com todos os funcionários das escolas, desde o pessoal do refeitório até o diretor, e todos os parceiros e agentes ambientais. Ou seja, todo mundo envolvido pra poder dar certo”, explicou. Para garantir a promoção e a proteção da saúde dos animais da cidade foi criado, por meio de decreto, o Banco de Ração. A iniciativa prevê que a Prefeitura fique responsável pelo armazenamento de alimentos recebidos por meio de doações e pela distribuição desse material a ONGs, instituições e sociedades protetoras de animais, além de pessoas portadoras de transtornos de acumulação de bichos.No dia 08/06, o Projeto EDUC, uma realização da ONG Guardiões do Mar e conta com a parceria da Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental, realizou atividades educativas, culturais e ambientais em comemoração ao dia do meio ambiente e dos oceanos na Escola Municipal Regina Celi, Jardim Primavera.Foi um momento de diversão e aprendizagem. A coordenadora Helesandra Louredo da Costa ressaltou que “o ganho de consciência ambiental não é uma coisa simples que se consegue em pouco tempo. Não é feito de maneira rápida e com ações pontuais descontinuadas. É preciso haver envolvimento, comprometimento. Contamos com todos os funcionários das escolas, desde o pessoal do refeitório até o diretor, e todos os parceiros e agentes ambientais. Ou seja, todo mundo envolvido pra poder dar certo”, explicou.

Semana do Meio Ambiente em Duque de Caxias Divulgação



Professor da E.M. Regina Celi, Mário Junior Martins complementou sua fala destacando a importância de projetos de meio ambiente para as crianças. Professor da E.M. Regina Celi, Mário Junior Martins complementou sua fala destacando a importância de projetos de meio ambiente para as crianças.

“O mais importante é, através das práticas com exposição de animais, fazer os alunos perceberem que o meio ambiente faz parte do seu cotidiano. Permitir o acesso ao aluno, inclusive àqueles com deficiência, a essas informações e vivências. Os alunos observam o processo de reciclagem que começa na escola e se estende até suas casas. A proposta pedagógica foi bem realizada, muitos alunos aprenderam a fazer compostagem e reaproveitamento”.



O objetivo da Semana do Meio Ambiente é trabalhar a conscientização e a ação, aliada ao conhecimento. O secretário Gilmar Paz falou sobre a semana:

“A intenção é de que a preservação do meio ambiente seja uma pauta constante no calendário. Não só na Semana do Meio Ambiente, mas, constantemente”, destacou.