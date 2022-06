Fieis lotam missas para Santo Antônio em Duque de Caxias - Marcela Rocha e Michelle Rocha/Pascom Santo Antônio

Publicado 14/06/2022 15:44

Duque de Caxias - Milhares de fieis lotaram durante toda a tarde desta segunda-feira, 13, a Catedral de Santo Antônio, no Centro de Duque de Caxias. Os devotos do padroeiro da cidade da Baixada Fluminense compareceram ao local, depois de dois anos com celebrações mais restritas por causa da pandemia da Covid. Na igreja, houve a tradicional distribuição de pãezinhos. Apesar do grande público, a Diocese não realizou a festa na rua em homenagem a Santo Antônio.

"Só vim agradecer e, claro, pedir para que ele continue intercedendo pela vida da minha família", disse a dona de casa Antônia Marinho.

A primeira celebração começou às 6h. Depois, as celebrações ocorreram nos seguintes horários: 8h, 10h, 12h, 14h, 16h e 18h. Após cada missa, acontece a bênção especial de Santo Antônio e a distribuição dos pãezinhos da fartura. Segundo a tradição católica, quem o recebe deve colocá-lo dentro de um pote de arroz para garantir fartura ao longo do ano.

Em Duque de Caxias, a paróquia dedicada ao santo comemora 80 anos da criação.