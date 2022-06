Teatro Raul Cortez em Duque de Caxias - Divulgação

Teatro Raul Cortez em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 15/06/2022 12:24

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias prorrogou as inscrições para a IIª Conferência Municipal de Turismo, a ser realizada no dia 08 de julho, no auditório Professor Wilson Chagas de Araújo, da Unigranrio - Campus I (Rua José de Souza Herdy, n. 1.160 - Jardim 25 de Agosto). Para os candidatos a representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Turismo, o novo prazo de inscrição vai até quarta-feira, 15 de junho. Para aqueles que participarão como eleitores, o período de inscrição vai até o dia 23 de junho.

A Conferência Municipal de Turismo tem o objetivo de compartilhar o poder e a responsabilidade entre Estado e Sociedade Civil na construção de políticas públicas, visando o aperfeiçoamento no Turismo do município de Duque de Caxias pelos próximos dois anos.

Fique atento ao cronograma atualizado com as regras de inscrição, no edital que está disponível no site da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT): https://smct.duquedecaxias.rj.gov.br/comtur.html.