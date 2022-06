Governador Cláudio Castro vai inaugurar novo Hospital Infantil em Parada Angélica - Divulgação

Governador Cláudio Castro vai inaugurar novo Hospital Infantil em Parada AngélicaDivulgação

Publicado 17/06/2022 13:04

Duque de Caxias - O município de Duque de Caxias receberá o governador Cláudio Castro, neste sábado, 18, para uma agenda de inaugurações e lançamentos de obras em toda a cidade. Acompanhado do prefeito Wilson Reis e de outras autoridades municipais e estaduais, ele começará a agenda às 10h30min inaugurando a Creche e Pré-Escola Deputado José Carlos Coutinho, em Jardim Anhangá. A nova unidade escolar foi construída pela Prefeitura, através de recursos federais obtidos junto ao Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O local atenderá a 200 crianças, de 0 a 5 anos e 11 meses de idade, nas modalidades creche e pré-escola.

Em seguida, o grupo irá para a Rua Pastor Manuel Avelino de Souza, em Xerém, onde terá início a construção de uma nova unidade de saúde, o futuro Hospital de Xerém, que atenderá adultos e crianças, contará com salas de classificação de risco, assistência social, coleta, vacina, sutura, curativos, raio-x, ecocardiograma, ultrassonografia, consultórios, salas amarela e vermelha, de odontologia e ginecologia. O hospital terá uma área total de 13.909,54 m², com 3.894,11 m² de área construída. Serão investidos R$ 28.657.686,96 em recursos para a obra.

De lá, a comitiva seguirá para as localidades de Jardim Rotsen e Vila Ema onde, na Rua Garapu, irão inaugurar obras de pavimentação e drenagem de ruas. No Jardim Rotsen foram feitos mais de cinco quilômetros de ruas com pavimentação e iluminação de led, saneamento e drenagem. Além da rede de coleta do esgoto e da pavimentação asfáltica das vias, todas as ruas beneficiadas receberam nova iluminação em led. Mais de 15 vias da localidade foram contempladas com o serviço. Com relação às ruas da Vila Ema, as mesmas receberam obras na rede de drenagem e pavimentação asfáltica.

Logo após, será a vez de Parada Angélica. Na região, o grupo vai inaugurar o Hospital Municipal Infantil Padre Guilherme, na Rua Francisco Muniz Sodré. O novo hospital infantil da rede municipal de saúde de Duque de Caxias vai funcionar com oito consultórios, seis salas de enfermaria, além de salas vermelha e amarela, sala de ultrassonografia, de raio-X e dependências para os profissionais de saúde. A unidade vai ajudar a desafogar o atendimento feito hoje nas demais unidades de pediatria da cidade.

No Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, no Parque Beira Mar, será inaugurada a nova enfermaria do primeiro andar, que foi completamente reformada e ganhou 56 novos leitos. Além disso, o hospital continua passando por uma grande obra de reforma geral. Para isso, foram disponibilizados mais de R$ 30 milhões em recursos, através de parceria com o Governo do Estado.

Além dessas agendas em comum com o governador, o prefeito Wilson Reis terá ainda mais quatro compromissos durante a tarde de sábado. Às 16h30min ele estará no Canal Gaspar Ventura, no Pantanal, fazendo o lançamento das obras de canalização e macrodrenagem. Em seguida, no Canal do Vasquinho, no Cangulo, e no Canal das Velhas, no Parque Paulista, para o início do mesmo pacote de obras. E, finalizando a tarde, no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, para visita e acompanhamento das obras de reforma geral da unidade de saúde.