Dia Municipal de Conscientização do Autismo é aprovado em Duque de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Dia Municipal de Conscientização do Autismo é aprovado em Duque de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 15/06/2022 12:34

Duque de Caxias - O Projeto de Lei nº 126/2022, de autoria dos vereadores Leide (Republicanos) e Claudio Thomaz (União Brasil), instituindo, no calendário oficial do município, o Dia Municipal de Conscientização do Autismo foi aprovado à unanimidade, em primeiro e segundo turnos de discussão e votação, na sessão plenária de 14/06.



“Nós já temos aqui, em Duque de Caxias, 19 escolas com 500 alunos já na inclusão, estudando, aprendendo e se socializando com os demais”, explicou a vereadora Leide, destacando a necessidade de se falar mais sobre o assunto e de promover ações de apoio às famílias. “De 44 crianças, uma nasce com o Transtorno do Espectro Autista. É de suma importância que esta Casa discuta as políticas públicas eficientes para elas”, explicou Leide, referindo-se ao estudo apresentado pelo Centro de Controle de Doenças e Prevenção (CDC).



Claudio Thomaz agradeceu a vereadora pelo convite de ser coautor da proposta e os demais pela aprovação da mesma que seguirá para a sanção do prefeito Wilson Reis (MDB).

“Eu que já venho fazendo um trabalho nesta área, não poderia deixar de assinar este Projeto de Lei com a vereadora Leide”.



O vereador, que também é autor dos PLs da Carteira do Autista e o da obrigatoriedade de o município qualificar os professores das redes municipal e particular para identificar crianças com autismo, não conteve a emoção.

“Estou muito orgulho neste momento. Só quem tem um jovem autista em casa, sabe a importância deste Projeto de Lei”.



Retorno ao Legislativo



Marquinho Oi (União Brasil) retornou ao Legislativo Duquecaxiense no dia 14/06 e fez agradecimentos à Casa e ao Executivo. “Espero contribuir com a população e que possamos fazer um trabalho de excelência, ajudando a população, porque é esse o meu objetivo”, enfatizou o vereador, recebendo os parabéns do presidente Celso do Alba.



Conforme o Art. 18 da Lei Orgânica Municipal, Marcos Oi reassumiu o cargo de vereador, em razão do asfaltamento de Marcos Oliveira Pereira/ Marquinho Dentista, em maio passado, para assumir o cargo de secretário Municipal de Trabalho, Emprego e Renda.