Prefeitura de Duque de Caxias vai criar escola intercultural Brasil-México - Divulgação

Publicado 17/06/2022 13:15

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio das Secretarias Municipais de Educação, Ciência e Tecnologia e Fundec, promoverá a criação de uma Escola Intercultural Brasil-México. O objetivo é permitir que os alunos do projeto tenham contato com a cultura, arte e costumes mexicanos.

A reunião que definiu os parâmetros do projeto ocorreu na última semana na Escola Municipal Nilcelina dos Santos Fereira, em Santa Cruz da Serra, e contou com a presença do prefeito de Duque de Caxias, Wilson Miguel, da secretária de educação, Roseli Duarte, da diretora de Educação da Fundec, Alcineia Oliveira, a cônsul do México no Rio de Janeiro, Ana Luiza, e coordenador de projetos da Fundec, Antônio Carlos.

O programa irá viabilizar o intercâmbio de informações e, sobretudo, de profissionais e estudantes ligados à escola. Além disso, o consulado mexicano forneceu para a escola uma série de materiais didáticos em espanhol.

No mês passado, a prefeitura, representada pela diretoria de relações internacionais e convênios, assinou um acordo com a Universidade Anônima de Guadalajara e a cidade de Zapopan, no México, a fim de promover para toda a rede de ensino intercambio educacional, tecnológico e cultural entre as duas cidades.