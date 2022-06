Câmara de Caxias sedia palestra para alunos de Enfermagem - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 17/06/2022 13:34

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias irá realizar no próximo dia 22, quarta-feira, às 10h, no Plenário Vilson Campos Macedo, a Audiência Pública com o tema: “Feminicídio &Violência contar a Mulher”. A solicitação para o debate foi do presidente da Casa, vereador Celso do Alba (MDB).



"A violência contra a mulher exige o envolvimento de todos e nós, do poder legislativo, temos o dever de escutar, ouvir, e propor leis que endureçam ainda mais esse tipo de crime covarde. Discutir o tema é muito importante. Toda sociedade deve atuar junto, com conscientização e ação para prevenir e combater os crimes de violência contra a mulher. Aqui em Duque de Caxias temos uma delegada atuante, a Dra. Fernanda Fernandes (titular da Deam caxiense) que vem fazendo um trabalho primoroso. Queremos ajudar ainda mais", disse Celso do Alba.



O município detém o recorde negativo nos índices de violência contra mulheres no Estado. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), somente em 2018, foram registrados mais de 3,8 mil casos na cidade.



Serviço:

Data: 22/06/2022



Horário: 10h



Local: Câmara Municipal de Duque de Caxias



Endereço: Viaduto Paulo Lins 41 – Jd. Vinte e Cinco de Agosto