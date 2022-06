Alunos de Caxias conquistam medalhas em campeonato de jiu-jitsu - Divulgação

Publicado 20/06/2022 18:31

Duque de Caxias - Os alunos da Escola Municipal Professora Hilda do Carmo Siqueira têm muitos motivos para se orgulhar. Três estudantes da escola situada no Parque Lafaiete, no primeiro distrito de Duque de Caxias, conquistaram medalhas nos campeonatos Brasileiro e Estadual de jiu-jitsu. De acordo com a diretora da unidade, professora Lucimar Moretzsohn, o esporte é um importante aliado nos estudos. Para a gestora, a prática esportiva é uma significativa ferramenta quando o assunto é inclusão social.

“O professor responsável por ministrar aulas de jiu-jutsu na comunidade realizou palestras na escola com o objetivo de esclarecer dúvidas dos pais e alunos a respeito da importância de ter compromisso com os estudos. Ele incentivou a modalidade esportiva e salientou que é preciso ter disciplina em vários aspectos da vida”, explicou a diretora da E.M. Hilda do Carmo Siqueira.



Muito feliz com a conquista de uma medalha de ouro no Campeonato Brasileiro e uma medalha de prata no Campeonato Estadual de Jiu-jitsu 2022, o aluno do 6º Ano de Escolaridade, Maxysson Mylle, de 12 anos, contou sobre sua trajetória na modalidade esportiva.

“Desde os nove anos que faço jiu-jitsu e já ganhei com ele oito medalhas. A diretora sempre conversa comigo sobre a necessidade de estudar e praticar esportes. Eu melhorei muito as minhas notas e fico mais disposto para estudar”, disse Mylle.



Já a secretária de Educação, profª Roseli Duarte, parabenizou os alunos pela conquista das medalhas e a direção da escola por incentivar a prática esportiva aliada à percepção da participação de cada um na sociedade.

“Parabéns a todos os envolvidos. Parabenizo aos alunos pela conquista das medalhas no campeonato e a conscientização de que a prática esportiva ajuda no crescimento educacional”, declarou a gestora da pasta.