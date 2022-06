Encontro de xadrez reúne 2 mil alunos da Prefeitura do Rio - Divulgação

Encontro de xadrez reúne 2 mil alunos da Prefeitura do RioDivulgação

Publicado 20/06/2022 19:00

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e da Fundec, vai lançar, nesta terça-feira (21), o projeto "Além do Xeque-Mate” voltado para pessoas com deficiência. A sede do programa será no Centro Especializado em Reabilitação (CER IV). A iniciativa já funciona no Polo de Inclusão da Fundec e na Fazenda Paraíso.

No projeto serão oferecidas aulas de xadrez, cuja dinâmica será individual e de acordo com a necessidade de cada participante, com o apoio de fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, neuropediatra, entre outros profissionais, com o objetivo de oferecer mais uma ferramenta de desenvolvimento motor e mental para os pacientes do Centro de Reabilitação.

O xadrez é um esporte que promove a evolução do indivíduo de forma abrangente, aumentando a criatividade, melhorando a capacidade de resolver problemas e proporcionado maior capacidade de otimização da memória. Com o projeto, a Fundec possibilita que os alunos tenham mais autonomia, reconhecendo suas habilidades, potencialidades e limites. O programa é interativo e pode ser executado por qualquer pessoa, sendo um importante instrumento para a educação inclusiva.