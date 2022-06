Caxias começa canalização para acabar com enchentes - Gabriel Mendes/Divulgação

Publicado 20/06/2022 18:53

Duque de Caxias - A administração municipal anunciou o início das obras de canalização dos Canais do Vasquinho, em Jardim Rosário; Gaspar Ventura, no bairro Pantanal; e das Velhas, no Parque Paulista.



“Vamos acabar finalmente com os problemas de enchentes que acometem as regiões banhadas por estes canais”, disse o prefeito Wilson Reis, ao lado do governador Cláudio Castro, que participou da cerimônia. Acompanhando as duas autoridades nos anúncios, estavam membros do legislativo municipal, o deputado estadual Rosenverg Reis e o deputado federal Gutemberg Reis.



Nas obras dos três canais serão implantadas tubulações de concreto. Os Canais do Vasquinho e Gaspar Ventura vão ganhar também galerias retangulares e novas vias ao longo. No total, o custo das obras nos três canais será mais de R$ 75 milhões.

“Estas serão mais algumas obras da bem-sucedida parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Duque de Caxias. Os moradores desses locais vão parar de perder móveis e outras propriedades nas enchentes que todo ano acometem essas regiões”, afirmou o governador.