Novo hospital infantil em Duque de Caxias - Gabriel Mendes/Divulgação

Novo hospital infantil em Duque de CaxiasGabriel Mendes/Divulgação

Publicado 20/06/2022 18:48

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou, em Parada Angélica, o mais novo hospital público pediátrico do município. Localizado na Rua Francisco Muniz Sodré, o Hospital Municipal Infantil Padre Guilherme vai desafogar o atendimento feito hoje nas UPHs (Unidades Pré-Hospitalares), além do Hospital Infantil Ismélia da Silveira e na UPA Pediátrica, ambas localizadas no centro da cidade.

Novo hospital infantil em Duque de Caxias Gabriel Mendes/Divulgação

A nova unidade de saúde foi entregue aos moradores pelo prefeito Wilson Reis e pelo governador Claudio Castro. Também presentes estavam representantes do legislativo municipal, o deputado estadual Rosenverg Reis e o deputado federal Gutemberg Reis.



Antes da inauguração, o prefeito levou o governador para conhecer as dependências do novo hospital. Passaram pelas salas vermelha, de raio x, de isolamento e de curativos, além de uma das enfermarias e do laboratório. O novo hospital conta com placas solares para a produção de energia limpa que reduzem os gastos com o fornecimento de energia elétrica e ajudam o meio ambiente. O governador elogiou o que viu:

Novo hospital infantil em Duque de Caxias Gabriel Mendes/Divulgação

“Este é um equipamento ótimo que não deve nada às melhores unidades privadas de saúde”, declarou.



O hospital infantil conta com oito consultórios, seis salas de enfermaria e sala de ultrassonografia. Sua estrutura vai atender especialmente aos moradores do segundo e quarto distritos de Duque de Caxias, além de regiões próximas e de cidades vizinhas, como Magé.

Novo hospital infantil em Duque de Caxias Gabriel Mendes/Divulgação

“Aqui temos atendimento de alta complexidade. Vamos fazer de tudo para dar o melhor para nossas crianças”, disse o prefeito Wilson Reis.