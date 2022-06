Fundec - Divulgação

Publicado 22/06/2022 10:18

Duque de Caxias - Continuam abertas, até o próximo dia 30/06, as inscrições para o curso gratuito de moda da Fundec. As unidades do Gramacho, Parque das Missões e o Instituto Zeca Pagodinho estão oferecendo a formação que promete reunir alunos interessados na área em um curso que une teoria e prática no desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes compatíveis com o mercado de trabalho, ligado à área criativa, além de técnicas de costura e modelagem, criação de coleção, produção de moda e estratégias de marketing.

A Prefeitura de Duque de Caxias e a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia estão promovendo o curso inédito na Fundação. Essas serão as primeiras turmas a serem implementadas. O curso foi criado com o objetivo de atender à demanda do setor no município. A ideia é que os próprios profissionais formados pela Fundação atuem como empreendedores do ramo, seja como criadores dos seus próprios modelos ou abrindo seu próprio negócio. Além disso, o projeto ‘Moldando o Amanhã’, integrado ao curso, irá proporcionar moda de maneira acessível e com qualidade no primeiro e no quarto distritos de Duque de Caxias.

As inscrições são feitas através do site da Fundação, em www.fundec.rj.gov.br , ou em um dos 24 centros de ensino da instituição. Ter, no mínimo, 16 anos de idade e Ensino Fundamental completo são dois pré-requisitos para concorrer às vagas. O sorteio vai acontecer no dia 01/07, a partir das 10h, na sede administrativa da Fundec. O resultado estará disponível no dia 02/07 no portal da Fundação.