Publicado 24/06/2022 09:34

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizará, no dia 1º de julho, o curso de Formação do Projeto Estratégico de Capacitação da Rede de Atendimento às Vítimas de Escravidão Contemporânea (PRECAV). O projeto é uma parceria entre a Prefeitura, o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro e o Projeto Ação Integrada: Resgatando a Cidadania, desenvolvido junto à Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro.

O curso é voltado para a rede ampliada de atendimento e proteção às vítimas de violência e tem como objetivo sensibilizar e capacitar gestores e servidores públicos, além de ampliar os conhecimentos sobre os temas do trabalho escravo e do tráfico de pessoas. A ideia é aperfeiçoar a assistência às vítimas e a articulação da rede de atendimento.

A capacitação é a primeira ação da parceria entre o município e o MPT-RJ para acompanhamento de casos, promoção de campanhas e projetos conjuntos de prevenção ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo. A carga horária da formação será de 2 horas ministradas em encontro presencial, com metodologia expositiva e exercícios práticos.

Confira abaixo a ementa do curso:

Aula 1 - 14:00 às 14:30: Conceituação de Trabalho Escravo, Tráfico de Pessoas e Migração. Atuação da Fiscalização do Trabalho e do MPT. Guadalupe Couto (MPT-RJ)

Aula 2 - 14:30 às 15:00: Interseccionalidade de classe, raça e gênero: observações sobre trabalho infantil, trabalho doméstico, trabalho sexual e escravidão contemporânea. Dra. Danielle Cramer e Dra. Fernanda Diniz (MPT-RJ).

Aula 3 - 15:00 às 15:30: SUAS e o atendimento às vítimas do Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas. Fluxos de atendimento e aspectos psicossociais. Thaiany Motta e Yasmim França (Caritas-PARTE/ProjAI RJ)

Aula 4 - 15:30 às 16:00: Treinamento sobre o Fluxo com Simulação de atendimento. Ludmila Paiva (Caritas-PARTE/ProjAI RJ)

Quem tiver interesse ainda pode se inscrever para ampliar seus conhecimentos, através do link https://bit.ly/precav_caxias .