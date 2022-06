Biblioteca pública de Xerém vira locação para documentário - Divulgação

Biblioteca pública de Xerém vira locação para documentário

Publicado 24/06/2022 10:20

Duque de Caxias - No bairro de Xerém, ocorreu a gravação do curta-metragem FNM: A Vila de Operários, da diretora e roteirista Maria Carolina Gomes. A locação escolhida para as filmagens foi a Biblioteca Pública de Xerém Ferreira Gullar (BPXFG), antigo Cine FNM (FêNêMê). O espaço foi reformado e decorado para receber a equipe de 20 pessoas, responsável por viabilizar a rodagem do curta.



O filme vai resgatar histórias de famílias que tem relação com a FNM – Fábrica Nacional de Motores, inaugurada no ano de 1942, em Xerém, 4ª distrito do munícipio de Duque de Caxias. A indústria que, durante a Segunda Guerra Mundial, produzia motores aeronáuticos, se tornou a primeira fabricante de caminhões do Brasil após firmar parceria com a fábrica italiana Isotta Fraschini.



Foram entrevistados nove pessoas, entre operários e filhos de operários da antiga fábrica FNM, que relembraram histórias da montadora e a rotina na vila onde moravam os trabalhadores.

A diretora do filme é estudante do curso de Publicidade e Propaganda e faz estágio no Instituto Zeca Pagodinho, onde iniciou a carreira no cinema. Neta de um operário da fábrica, Maria falou sobre a importância de resgatar essas memórias para que mais pessoas tenham acesso a essa história.



“Quero que as pessoas tenham acesso a um período que marcou o cenário urbano de Xerém e as lembranças de todos aqueles que presenciaram essa evolução. Como era a rotina e a vida naquele período? O que fez operários saírem de seus estados para morarem em uma cidade industrial? Eles sofreram repressão durante o regime militar? E como o fim da fábrica impactou a vida deles e de suas famílias? É através das recordações narradas no curta que vamos descobrir o que está por trás de tudo isso. Afinal, lembranças são como fotografias que nunca se apagam”, contou a diretora.



O filme faz parte do projeto Cinema Leva Eu, criado pela Escola Brasileira de Audiovisual (EBAV) e o Instituto Zeca Pagodinho, com objetivo de capacitar e incluir moradores da Baixada Fluminense na produção de conteúdo para o cinema nacional.



