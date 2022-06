Duque de Caxias ganha nova creche - Divulgação

Publicado 24/06/2022 09:54

Duque de Caxias - Mais uma importante obra de infraestrutura foi entregue aos moradores do Jardim Rotsen e Vila Ema: cinco quilômetros de vias com pavimentação, iluminação de led, saneamento e drenagem. O conjunto de obras agradou à população que elogiou o trabalho desenvolvido nas vias. Morador há mais de 20 anos do bairro Jardim Rotsen, Antônio Pedro Santos, de 49 anos, contou que é muito bom ver as ruas cuidadas pelo poder público.

“Representa uma verdadeira vitória para todos nós. Estou muito feliz porque significa que o compromisso firmado foi cumprido com respeito e eficiência”, disse o auxiliar de serviços gerais.



Em sua fala, o prefeito Wilson Reis declarou que é preciso oferecer sempre o melhor ao cidadão.

“Estamos trabalhando incansavelmente com o objetivo de garantir conforto e dignidade aos munícipes. Queremos manter nossas ruas sempre iluminadas e em boas condições a fim de que as famílias possam trafegar com segurança. Este é o nosso dever,” contou o prefeito.

Duque de Caxias ganha nova creche Divulgação

Nova creche

A cidade da Baixada Fluminense ganhou uma nova Creche e Pré-Escola Municipal Deputado José Carlos Coutinho, no bairro Jardim Anhangá. A unidade já está em funcionamento e passa a atender a 200 crianças de um a cinco anos de idade.



“Estou muito feliz e admirada com a qualidade das instalações. Não me canso de olhar e me orgulhar por esta conquista. Tudo foi pensado e decorado com muito carinho e amor. Gratidão a todos os envolvidos”, contou a secretária de Educação, profª Roseli Duarte.