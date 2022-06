Águas do Rio anuncia melhorias no abastecimento de água em Xerém, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 24/06/2022 10:46

Duque de Caxias - Implantação e substituição de cerca de sete mil metros de rede de distribuição de água, atualização de cadastro de clientes e instalação de hidrômetros. Essas são algumas das intervenções que a Águas do Rio fará nos próximos meses para melhorar o abastecimento de Xerém, em Duque de Caxias. Com o objetivo de explicar sobre os novos serviços e orientar moradores acerca do programa Vem Com a Gente, a concessionária se reuniu com moradores do bairro no início da semana.



Para Marley Lima, coordenadora de Responsabilidade Social com atuação na Baixada Fluminense, o encontro serviu para o bom entendimento e andamento das estratégias de atuação.

“Nós assumimos a concessão em novembro de 2021 e muito já foi feito em Duque de Caxias. Agora, chegou o momento de Xerém, que passará a contar com água todos os dias em suas torneiras. É uma nova realidade para a região, que tanto sofre com o abastecimento precário”, afirmou.



Na reunião, estava Joaquim Nazaré, aposentado de 70 anos, que está de volta ao bairro após passar longos anos morando em outra cidade. Depois de ouvir atentamente a palestra da equipe da Águas do Rio, afirmou estar animado com a transformação que Xerém passará.



"Achei esse encontro esclarecedor e providencial. É importante nós termos tanto a regularização da água tratada quanto um melhor atendimento enquanto cliente, aqui em Xerém. Com um bom abastecimento, as melhorias serão sentidas nas casas e nas vidas das pessoas", finalizou.