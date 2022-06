Sesc RJ promove festa junina no Caxias Shopping neste fim de semana - Divulgação

Publicado 24/06/2022 12:36

Duque de Caxias - O Sesc RJ retomou este mês as suas festas juninas presenciais, depois de dois anos com restrições por conta da pandemia da Covid-19. Neste fim de semana, chegou a vez do Caxias Shopping, em Duque de Caxias, receber novamente um dos "arraiás' mais tradicionais da Baixada Fluminense. A entrada é franca.

A festa vai acontecer no sábado e no domingo (25 e 26 de junho), das 15h às 19h. Entre os destaques estão os shows do Trio Forró Pé Descalço e da banda Mala e Cuia. Além disso, o público que comparecer poderá interagir com intervenções artística e poética, como do conhecido cordelista Edmilson Santini. Artesãos e agricultores locais estarão apresentando e comercializando itens de decoração, adereços e gastronomia típica. Instalações artísticas sobre as festividades na região e oficina de flâmula e faixa junina também compõem a programação (confira abaixo grade completa).

PROGRAMAÇÃO – “Arraiá” Sesc RJ no Caxias Shopping

Local: Caxias Shopping - Rod. Washington Luiz, 2.895 - Duque de Caxias

ENTRADA FRANCA

Dia 25/6 – sábado - Das 15h às 19h

Intervenção Poética em Cordel - Edimilson Santini (loja Ateliarte)

Show Mala e Cuia (praça de alimentação)

Roda de Conversa - Eu amo Quadrilha - Baixada Fluminense (loja Ateliarte)

Dias 25 e 26/6 – sábado e domingo - 15h às 19h

Oficina de Flâmulas e faixas Juninas (loja Ateliarte)

Show Reconectando Sentidos (praça de alimentação)

Apresentação de Quadrilhas (praça de alimentação)

Intervenção Artística sobre promoção em Saúde (itinerante)

Camarim caipira (Loja Ateliarte)

Dias 25 e 26/6 – sábado (10h / 22h) e domingo (13h / 21h)

Feira típica Circuito Sesc +Criativo (artesanato e comidas típicas) – praça em frente à CVC

Dia 26/6 – domingo

16h - Domingo Divertido com Grupo Cochicho – Circuito Junino (praça de alimentação)

18h20 - Show Trio Forró Pé Descalço (praça de alimentação)