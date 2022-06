Entrega de aparelhos auditivos em Duque de Caxias - Divulgação

Entrega de aparelhos auditivos em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 25/06/2022 17:22

Duque de Caxias - A manhã desta sexta-feira (24) ficou marcada pela satisfação no rosto de 1.300 pacientes do Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda, em Duque de Caxias. Na ocasião, foram entregues gratuitamente 2.400 aparelhos auditivos a pessoas atendidas na unidade da rede municipal de saúde, pelo governador Cláudio Castro e o prefeito Wilson Reis.



As autoridades entregaram o primeiro equipamento ao senhor João Dias de Almeida, de 100 anos de idade, a fim de marcar o momento carregado de emoção. Acompanhando o pai, Claudete de Oliveira Almeida, de 67 anos, contou que o mesmo estava muito feliz com o aparelho auditivo.

“É uma verdadeira bênção. Meu pai, agora, terá qualidade de vida. Ele vai poder compartilhar das conversas da família”, disse a moradora de Nova Iguaçu.



Durante o evento, o prefeito de Duque de Caxias reforçou a importância de cuidar da saúde da população.

“A audição é um dos sentidos mais importantes do ser humano. Por meio dele que nos comunicamos com nossos filhos, netos e conseguimos manter uma qualidade de vida e contato com o mundo. Nossa obrigação é cuidar da população em todos os aspectos, com muita dedicação e respeito”, explicou Wilson Reis.



Corroborando a fala do prefeito, o governador Cláudio Castro declarou que estava muito feliz em participar da entrega dos equipamentos auditivos junto à Prefeitura de Duque de Caxias.

“Os aparelhos auditivos transformam vidas. Eles fazem as pessoas voltarem a ter dignidade e esperança. Só quem tem uma deficiência dessa sabe a alegria de poder ouvir novamente. Reafirmo que a parceria com o Governo do Estado tem se mostrado cada vez mais frutífera e parabenizo a Prefeitura pelo trabalho desenvolvido na cidade”, declarou o governador.