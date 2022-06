Prefeitura de Duque de Caxias paga servidores - Divulgação

Publicado 25/06/2022 17:16

Duque de Caxias - Uma parceria entre a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e o Instituto Benjamin Constant está garantindo a implantação de um Núcleo Avançado do IBC no município. O acordo foi celebrado em janeiro e regulamentou a criação do núcleo de ações educacionais do Instituto. O objetivo é subsidiar as políticas de educação especial e favorecer o processo de ensino para as pessoas com deficiência visual nos municípios da Baixada Fluminense.

O Núcleo funcionará em quatro salas do CIEP 405 Municipalizado Ministro Santiago Dantas, localizado no bairro Itatiaia, por um prazo inicial de 60 meses. A Prefeitura dará o suporte em infraestrutura e o Instituto entrará com os recursos humanos e com projetos pedagógicos para a região. Inicialmente, serão oferecidos atendimentos especializados na deficiência visual (aulas de braille, sorobã, orientação, mobilidade e outros) e cursos de formação para professores da Baixada Fluminense. Em breve, serão abertas turmas do Ensino Fundamental e de educação profissional.

A seleção para profissionais que desejam trabalhar no Núcleo Avançado será feita para contratação temporária de professores que realizarão atendimentos especializados na deficiência visual, para crianças, jovens e adultos. Os interessados devem possuir Licenciatura Plena em qualquer área de conhecimento e cursos com carga horária mínima de 20 horas, cada um deles, de Braille, Baixa Visão, Sorobã, Orientação e Mobilidade e Tecnologia Assistiva. A comprovação da formação poderá ocorrer através de especializações, aperfeiçoamentos ou outras formações em cada um dos temas citados.

Serão ofertadas duas vagas para Duque de Caxias, com remuneração de R$ 3130,85 para 40 horas semanais de trabalho. O Núcleo funcionará no CIEP 405, na Rua Primeiro de Maio, 159, Itatiaia. As inscrições são feitas exclusivamente via formulário eletrônico, através do link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNJgMfmYw57umd2NFiy1i-mDfeS1xBF8L0BGv-fMOtIegk4w/viewform .

Os documentos a serem entregues, em formato digital, junto com o envio da inscrição, são:

- Cópia do Documento de identificação com foto (RG, Carteira de motorista ou outro documento oficial com foto);

- Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

- Cópia do Comprovante de residência;

- Cópia do Certificado de Reservista (se for o caso);

- Cópia do Comprovante de Quitação Eleitoral que pode ser obtido no endereço https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral ;

- Cópia da Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade que pode ser obtida no endereço https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ;

- Cópia da Foto 3x4 recente e nítida;

- Link do Currículo Lattes, caso não tenha o referido currículo, realizar o cadastro no endereço https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio , só serão aceitos currículos neste formato;

- Cópias dos documentos comprobatórios solicitados nos Requisitos Básicos (Certificado ou Certidão de conclusão de curso emitidos, no máximo, há 5 anos a contar da data de publicação do edital ou Diploma da graduação e Certificados dos cursos na deficiência visual);

- Cópias dos documentos comprobatórios requeridos para Análise do Currículo Lattes e experiência profissional, conforme itens listados no Anexo I do respectivo edital.

- A comprovação de experiência registrada em carteira de trabalho poderá ser feita através do extrato do CNIS através do endereço https://meu.inss.gov.br/ ou de cópia autenticada da carteira de trabalho incluindo as páginas da fotografia e dos registros trabalhistas.