Praça na Vila Maria HelenaDivulgação

Publicado 25/06/2022 17:40

Duque de Caxias - Os moradores do bairro Jardim Primavera, no segundo distrito de Duque de Caxias, passarão a contar, a partir deste sábado, 25, com um novo espaço de lazer. Às 18h, o prefeito Wilson Reis e o secretário de Obras e Defesa Civil, João Carlos Grilo, vão entregar a população a nova Praça do Sabará, localizada na Rua H, que foi reformada, ganhou novos equipamentos e iluminação de led.



O campo de futebol ganhou nova grama sintética e teve recuperado o sistema de iluminação para jogos noturnos. A praça conta ainda com novos equipamentos de ginástica e playground, entre outras melhorias.

Vila Maria Helena

A Prefeitura de Duque de Caxias anunciou nesta sexta-feira, 24, a construção de mais uma área pública de lazer no segundo distrito. O programa de melhoria dos bairros, implantado em 2017, vai beneficiar desta vez moradores do bairro Vila Maria Helena. A exemplo das outras áreas de lazer construídas pela Prefeitura, o novo espaço vai ganhar equipamentos e espaços para práticas esportivas e de lazer para adultos e crianças, além de iluminação de led.