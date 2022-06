Câmara de Caxias concede moções - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 27/06/2022 18:57

Duque de Caxias - O vereador Serginho (MDB) concedeu moções, medalhas e títulos a diversos cidadãos e cidadãs que, por meio dos seus trabalhos, em diferentes áreas, contribuem para o desenvolvimento do município. Mais de 200 pessoas foram agraciadas com as comendas. O vereador Serginho justificou as homenagens.

“A cidade é isso, precisa de pessoas que dão o seu coração, que fazem o seu voluntariado. Hoje, eles foram homenageados por esta Câmara e eu quero agradecer muito ao presidente Celso do Alba, a todos os vereadores que, realmente, fazem de tudo para uma cidade muito melhor”.



A cerimônia contou com a presença de pastores, apóstolos, secretários e subsecretários municipais, vereadores, amigos e familiares dos homenageados. O jogador do time tailandês Buriram United, Rodrigo Junior Paula Silva, o Digão, foi um dos homenageados com o Mérito Esportivo. A apresentação musical ficou a cargo do cantor Natan que emocionou os convidados com sua voz e violão.



O presidente da Câmara, Celso do Alba (MDB), também falou aos presentes.

“Quero parabenizar a todos vocês que estão recebendo essas comendas desta Casa de Leis. Que Deus continue abençoando a vida de vocês”, disse ele que, com o vereador Serginho, fez a entrega de algumas honrarias.

Também marcou presença na solenidade, o deputado federal Gutemberg Reis (MDB) que agradeceu ao vereador Serginho pelo reconhecimento do seu trabalho. Ele foi homenageado com o Título Benemérito da Comunidade, que é concedido àqueles que, nascidos no município, contribuem ou contribuíram de forma reconhecida para o progresso de sua cidade-berço.



“Isso aumenta o nosso compromisso com a cidade. Isso é reconhecimento do trabalho que nos orgulha muito. Duque de Caxias é a capital da Baixada, é a mãe de todos e atende todas as cidades. Vamos continuar trabalhando e obrigado por este carinho e por esta homenagem”, falou o deputado.



Homenageado com a Moção de Aplausos, Robson dos Santos Flor, representante da comunidade na área de educação, esporte e lazer, na região de Imbariê, no 3º Distrito, também agradeceu o vereador Serginho. Também marcou presença na solenidade, oque agradeceu ao vereador Serginho pelo reconhecimento do seu trabalho. Ele foi homenageado com o Título Benemérito da Comunidade, que é concedido àqueles que, nascidos no município, contribuem ou contribuíram de forma reconhecida para o progresso de sua cidade-berço.“Isso aumenta o nosso compromisso com a cidade. Isso é reconhecimento do trabalho que nos orgulha muito.é a capital da Baixada, é a mãe de todos e atende todas as cidades. Vamos continuar trabalhando e obrigado por este carinho e por esta homenagem”, falou o deputado.Homenageado com a Moção de Aplausos, Robson dos Santos Flor, representante da comunidade na área de educação, esporte e lazer, na região de Imbariê, no 3º Distrito, também agradeceu o vereador Serginho.

“Quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus por este reconhecimento e, segundo lugar, ao nosso vereador Serginho que vem trabalhando incansavelmente em nossa região”.



O vereador ressaltou sua emoção com a entrega das moções, títulos e medalhas àqueles que fazem a diferença em Duque de Caxias. A gente tem muitos amigos queridos e o homenageado desta noite fui eu por receber tantos amigos, pessoas importantes para a cidade”, disse Serginho.