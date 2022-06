Águas do Rio segue realizando recadastramento de seus clientes - Divulgação

Publicado 27/06/2022 18:52

Duque de Caxias - A Águas do Rio está fazendo o recadastramento de todos os seus clientes com o objetivo de atualizar os dados que facilitarão a interlocução com a concessionária. Nesta semana, a ação ocorrerá em 25 municípios e contará com 500 profissionais.

Os agentes da Águas do Rio, devidamente uniformizados e identificados com crachá da empresa, realizarão o recadastro no período das 8h às 18h, nos dias de semana. Em caso de ausência, será feita uma revisita no sábado, das 8h às 18h. Ainda assim, se o morador não for encontrado neste período, o último contato do profissional será no turno da noite, das 18h às 21h, entre segunda e sábado.

A concessionária está à disposição para dúvidas no 0800 195 0 195, que atende por Whatsapp e ligação.

Confira os locais da ação em Duque de Caxias:

- Duque de Caxias: Beira Mar; Bela Vista; Bom Retiro; C Madeira; Campos Elyseos; Capivari; Centenário; Centro; Chácaras Arcampo; Circular; Corte Oito; Covanca; Duque de Caxias; Dr. Laureano; Engenho Porto; Figueira; Gramacho; Guararapes; Imbariê; Itatiaia; Jardim Gramacho; Jardim 25 de Agosto; Jardim Dayse; Jardim Glória; Jardim Ideal; Jardim Leal; Jardim Primavera; L Dourados; Nova Esperança; Nova Campinas; Olavo Bilac; Parque Adelaide; Parque Eldorado; Parque Fluminense; Parque J Pessoa; Parque Paulista; Pantanal; Parque Esperança; Parque Felicidade; Parque Lafaiete; Parque Vitória; Paulicéia; Periquitos; Pilar; Parque Duque De Caxias; Prainha; S Bonfim; São Sebastião; Santa Cruz da Serra; São Bento; Saracuruna; Sarapuí; V São José; Vila Guanabara; Vila Leopoldina; Vila Maria Helena; Vila Meriti; Vila Operaria-Xerém; Vila Rosário; Vila Santa Alice; Vila São Luiz e Xerém