Em Caxias, estão abertas inscrições para oficina de culináriaDivulgação

Publicado 29/06/2022 20:31

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias está promovendo, junto ao Instituto Sinal do Vale, o Laboratório Culinário de Receitas com a Jaca Verde (JACALAB). A oficina é direcionada para quem é chef de cozinha ou trabalha com restaurante, boteco e buffet na cidade.

No curso serão desenvolvidos diversos pratos culinários que podem ser feitos a partir da jaca verde, como jacalhau, ceviche, salpicão, moqueca, jacaburguer, quibe, e muitos outros. O intuito é conhecer todos os potenciais gastronômicos da fruta.

As inscrições vão até o dia 05 de julho. Cabe lembrar que o participante terá que ficar atento às regras e ao devido preenchimento do formulário por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7yaqwtzzK0fLUyQhsmjismiCCQR79Ep41Us3mz8YloQZp3A/viewform .

A oficina será realizada no dia 11/07, das 10h às 14h, na sede do Sinal do Vale, e o transporte será feito pela Secretaria. Ao final do curso, o aluno vai receber um certificado do Instituto Sinal do Vale e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias.