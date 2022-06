Caxias Shopping apoia feira literária do Instituto Reação - Divulgação

Publicado 29/06/2022 10:25

Duque de Caxias - O Caxias Shopping está engajado no incentivo à leitura como ferramenta de transformação social. Até segunda, dia 4 de julho, o shopping arrecada livros novos e usados de literatura infantil e infanto-juvenil que serão doados para a feira literária do Instituto Reação, organização não governamental apoiada pela Aliansce Sonae desde 2016.



Os livros podem ser entregues na caixa coletora da campanha no Caxias Shopping, localizada próximo à loja Empada Regional, para serem encaminhados, posteriormente, à ONG.



A 9ª edição da Feira Literária do Instituto Reação vai acontecer na sede do projeto, na Rocinha, no dia 8 de julho. Com o objetivo de incentivar o hábito da leitura, o evento deve receber cerca de 600 crianças e adolescentes atendidas pelo projeto. Todos os visitantes terão a oportunidade de levar ao menos um livro para a casa.



“O incentivo à leitura é um tema muito importante. Desenvolvemos ao longo do ano projetos que usam a cultura como um agente capaz de transformar a realidade de crianças em situação de vulnerabilidade. O apoio ao Instituto Reação é uma oportunidade de praticar a solidariedade e convidar o nosso público a fazer o mesmo”, comenta Ana Paula Niemeyer, Diretora de Marketing da Aliansce Sonae.