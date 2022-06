Águas do Rio realiza manutenção nas redes de esgoto da Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 29/06/2022 10:19

Duque de Caxias - Cerca de 385 mil metros de rede coletoras de esgoto percorrem a cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Responsável pela coleta e tratamento de esgoto no município, a Águas do Rio deu início às ações de manutenção, que consistem em limpeza preventiva e desobstrução das redes. O serviço tem como objetivo garantir a eficiência operacional.

“Assumimos a operação em novembro do ano passado e, desde então, realizamos constantes estudos para melhoria do saneamento básico no município. Identificamos a infraestrutura já existente e mapeamos as necessidades de cada ponto, seja de manutenção, substituição ou implantação de novas redes. Assim, iniciamos o serviço para reativação gradual do sistema e estamos com equipes nos bairros Lagunas e Dourados, Vila Ideal e Parque Lafaiete”, informa o coordenador de operações da Águas do Rio, com atuação em Duque de Caxias, Hemerson Gomes.



Ele completa dizendo que a ação se estenderá por toda a cidade.

“Esse trabalho é o pontapé inicial para o atingimento da nossa meta contratual de universalização do esgotamento sanitário em até 12 anos. Isso significa que toda a cidade será atendida com o serviço, que conta ainda com uma infraestrutura de Elevatórias e Estações de Tratamento. O pleno funcionamento do sistema significa, sobretudo, mais saúde e qualidade de vida aos moradores”, acrescenta Gomes.



Lixo não é esgoto



É interessante reforçar que esgoto é o que resulta de atividades como lavar a roupa e a louça, escovar os dentes, tomar banho e dar descarga. O descarte de lixo na rede coletora de esgoto é um dos principais vilões para o bom funcionamento do sistema de esgotamento sanitário.



“O lixo fica acumulado no tubo, diminuindo sua área de escoamento e, inevitavelmente, ocasiona a obstrução”, explica o supervisor de manutenção de rede de esgoto da Águas do Rio, José Augusto Damasceno.



Outro cuidado que o cidadão tem que ter com a rede coletora é a separação da água da chuva do quintal e da calha do telhado, que devem ser direcionadas para a rede pública de água pluvial. O volume de água lançado na rede acaba transbordando, provocando, em alguns casos, o retorno do resíduo para o imóvel.