Praça Ulysses Guimarães, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 29/06/2022 20:11

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias construiu um novo espaço público de lazer que já está se transformando em um dos grandes pontos turísticos da cidade. A Praça Ulysses Silveira Guimarães foi inaugurada no início de junho, no bairro Jardim 25 de Agosto. Agora, a partir da próxima sexta-feira (01), das 15h às 21h, quinzenalmente, os frequentadores do espaço poderão assistir a exposições de artes plásticas e visuais, além de apresentações musicais com artistas do município.

O evento inaugural contará com obras do artista plástico, músico independente e produtor cultural, Raoni Redni. Também estarão expostas na praça, localizada na esquina das ruas José de Souza Herdy com Major Frazão, as obras de Lucas Finonho, Nicole Peixoto, Breu e fotografias de Myllena Araújo. Já com relação à parte musical do evento, vão se apresentar o Trio BXD EXP (Baixada Experiência) e o DJ Wallace Luz.

A idealização e curadoria são de Raoni Redni e Wallace Luz e a produção está a cargo de André Prestor e Michele Araújo. O evento iniciará às 15 horas e se encerrará às 21 horas. Além disso, a praça segue disponível para rodas de conversas com os operadores culturais de Duque de Caxias e da Baixada Fluminense.