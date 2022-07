Hospital Veterinário - Eliakin Moura

Publicado 30/06/2022 19:32

Duque de Caxias - Nesta sexta-feira (01/07), o município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, recebe o governador Cláudio Castro para mais uma agenda extensa de inaugurações de obras e visitas a equipamentos públicos nas áreas da Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia. Ao lado do prefeito Wilson Reis, de outras lideranças e autoridades municipais e estaduais, a comitiva iniciará os compromissos às 14h, com a inauguração do Hospital Municipal Veterinário, construído em uma área de 830 m² em Jardim Primavera. O local será a primeira unidade com atendimento gratuito para animais da região, vai funcionar com equipamentos modernos e contará com laboratório, três salas de cirurgias, consultórios, vacinação, Raio-X, ressonância, sala de esterilização, área de internação com dez baias, laboratório e necrotério.

Logo após, irão para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), no mesmo bairro, onde serão inaugurados a clínica cirúrgica do 4º andar, 12 enfermarias com 41 leitos, Centro Cirúrgico e o novo SPA (Serviço de Pronto Atendimento). Além da reforma, o hospital também recebeu novos equipamentos, como, por exemplo, um aparelho de tomografia computadorizada de alta tecnologia que pode atender pacientes com mais de 300 quilos e realizar em torno de 400 exames por dia. Para a realização da obra estão sendo investidos R$ 34,8 milhões.

Em seguida, farão três agendas na área educativa. Ainda em Jardim Primavera, visitarão o Ciep 035 Marechal Henrique Teixeira Loft. A unidade escolar da rede estadual de ensino foi reformada e vai ganhar uma Escola Tecnológica e Criativa (ETEC). Em Xerém, será inaugurada uma nova escola municipal construída em uma área de mais de 1.500 m², com oito salas de aula, biblioteca, sala de informática, de recursos, banheiros adaptados para pessoas com deficiência, pátio coberto, quadra poliesportiva, entre outras estruturas. Na Chácara Rio-Petrópolis, será inaugurada uma creche para atender a cerca de 200 crianças de 1 a 4 anos de idade, construída com recursos federais obtidos junto ao Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

De lá, o governador e o prefeito seguirão até o Centro Integrado de Comando e Controle da Baixada Fluminense (CICC-BF). O espaço conta com uma central de monitoramento e com o 3º CPA (Comando de Policiamento de Área). O equipamento faz parte do CISPBAF (Consórcio Integrado de Segurança Pública da Baixada Fluminense), uma iniciativa da Prefeitura de Duque de Caxias que conta com a adesão de 20 municípios, que tem por finalidade a conjugação de esforços entre as cidades com a gestão associada de um sistema de segurança pública para redução dos níveis de violência urbana. Ainda no centro da cidade, eles visitarão o Museu Ciência e Vida, no bairro Jardim 25 de Agosto, que está comemorando 12 anos de funcionamento e será reaberto.

A comitiva irá também ao segundo distrito, para a inauguração do Hospital Municipal do Pilar. Construído em um terreno na Rua Carlos Avelar, a nova unidade de saúde conta com equipamentos de última geração, emergência 24 horas, exames laboratoriais, raio-X, ultrassonografia, ecocardiograma, sala de vacinas, uma sala vermelha que funcionará como uma pequena UTI, programas de saúde e consultas ambulatoriais em diversas especialidades.

Encerrando a agenda, eles irão inaugurar a maior praça do município, na Chácara Rio-Petrópolis, com 19 mil metros quadrados, campo de futebol com grama sintética, playground, academia de ginástica, quadra poliesportiva, futmesa, tênis de mesa, pista de caminhada, skate park, estacionamento, áreas de convivência e iluminação em led.